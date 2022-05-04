Москва, 4 мая, 2022, 04:31 — ИА Регнум. Командира украинских неонацистов, скрывающихся в недрах завода «Азовсталь» в Мариуполе, призвал отпустить удерживаемых боевиками мирных жителей глава Чечни Рамзан Кадыров. Соответствующее видеообращение политик и воин опубликовал 3 мая в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

По словам Кадырова, украинские каратели удерживают в бункерах «Азовстали» более 300 мирных граждан и раненых. Глава Чечни заявил, что нормальный мужчина и воин не стал бы заставлять страдать невинных людей.

«Я тебе говорю официально: ты не воин, ты не мужчина… Я, чтобы ребёнок не заплакал, всё сделал бы, а ты заставляешь страдать сотни людей. У тебя в одном бункере 170 раненых человек, в другом бункере — больше 150 мирных жителей, а ты спокойно тянешь время», — с такими словами обратился Кадыров к командиру украинских боевиков, укрывшихся в «Азовстали».

Глава Чечни уточнил, что если бы не приказ президента России Владимира Путина о необходимости сохранить жизни мирных граждан, то военнослужащие уже давно захватили бы всех укрывшихся в подвалах мариупольского завода боевиков.

Кадыров не уточнил, откуда ему известно точное число мирных жителей, удерживаемых неонацистами в бункерах «Азовстали».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Чечни Кадыров призвал провести второй этап спецоперации по демилитаризации и денацификации не только на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, но и на территории всей Украины.