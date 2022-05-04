Петропавловск-Камчатский, , 04:17 — REGNUM В аптеках Камчатки возник дефицит препаратов «L-тироксин» и «Эутирокс». Власти региона заявили, что это связано с ажиотажным спросом и запас териоидных медикаментов удалось оперативно восстановить.

Аптека Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Министерство здравоохранения организовало мероприятия по взаимодействию с аптечной сетью и федеральными органами власти в целях устранения дефицита препаратов. Работа проведена в оперативном режиме. На сегодня нехватки лекарственных препаратов не наблюдается», — сообщил заместитель министра здравоохранения Камчатки Виктор Еперин.

В региональном правительстве уточнили, что в аптеках создан достаточный запас териоидных препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года цена на медикаменты в Костромской области выросла на 4,4%.