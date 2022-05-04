Алабама, США, 4 мая, 2022, 04:04 — ИА Регнум. Россию и Украину перепутал в своей официальной речи президент США Джозеф Байден в ходе своего выступления 3 мая на оружейном заводе Lockheed Martin в Алабаме, где специализируются на производстве противотанковых ракетных комплексов Javelin. Видеозапись речи Байдена опубликовал телеканал CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Прежде, чем Россия атаковала, мы убедились, что у России есть системы Javelin и другое оружие для укрепления обороны, чтобы Украина была готова ко всему, что бы ни произошло», — такую фразу произнёс американский лидер.

Далее в своей речи президент США назвал кризисную ситуацию на Украине поворотным пунктом в истории, который случается раз в шесть-восемь поколений. Затем глава Белого дома призвал Конгресс США поторопиться с утверждением законопроекта о дополнительной финансовой помощи Киеву и допустил при этом ещё одну оговорку, называя сумму, которую предполагается выделить Украине. Байден сказал, что сумма запроса, отправленного на утверждение Конгрессу США, составляет «более $300 млрд», когда в действительности предполагается выделить $33 млрд.

Стоит отметить, что подобные оговорки в речи президента США звучат далеко не впервые. Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Белого дома оговорился, назвав сенатором министра образования США Мигеля Кордону.

Американское издание The Spectator назвало «сверхъестественной способностью» Байдена его постоянные ошибки и оговорки во время публичных выступлений, утверждая, что из-за этой особенности американского лидера он получил прозвище «машина ляпов» ещё задолго до вступления в должность главы государства.