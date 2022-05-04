Петропавловск-Камчатский, , 03:50 — REGNUM На Камчатке в очередной, 18 с начала 2022 года, раз утром 4 мая эвакуировали все учебные заведения в столице края, об этом со ссылкой на мэрию Петропавловска-Камчатского сообщила ИА «Камчатка».

Бомба Rafael Mizrahi

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В первый майский учебный день поступили анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах в школах. Детей и персонал оперативно эвакуировали. В зданиях работают спецслужбы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке из-за частых с начала 2022 года случаев эвакуации учреждений образования, которые связаны с поступающими анонимными сообщениями о заложенных в зданиях взрывных устройствах, нарушен учебный процес. Принято решение перевести все школы Петропавловска-Камчатского на шестидневный режим учебы.