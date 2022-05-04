Находка, Приморский край, , 04:19 — REGNUM Находка вошла в список городов Дальнего Востока, которые получат дополнительные средства из федерального бюджета на строительство, капитальный ремонт и модернизацию объектов социальной инфраструктуры. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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Обновление инфраструктуры — часть планов социального развития центров экономического роста дальневосточных регионов.

«За счет средств федерального бюджета в городе планируется провести капитальный ремонт девяти общеобразовательных организаций и девяти дошкольных учреждений. Будет отремонтировано здание филиала Приморского краевого колледжа искусств, обновлено оборудование в 12 библиотеках, благоустроена спортивная площадка школы №12, установлены две хоккейные коробки, построен физкультурно-оздоровительный комплекс, площадки для игровых видов спорта и облагорожена территория вокруг озера Соленое. Всего на эти цели из федерального бюджета направят более 1 миллиарда рублей», — пояснили в правительстве Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому на восстановление 27 объектов культуры Забайкалья, пострадавших в ходе ЧС в 2021 году, будет выделено 72 млн рублей.