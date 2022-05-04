Москва, 4 мая, 2022, 03:30 — ИА Регнум. Исковое заявление от ЗАО «Международный промышленный банк», ранее поданное к бывшему замглавы Ростуризма Дмитрию Амунцу, было возвращено заявителю. Арбитраж Москвы при возвращении банкротного иска сослался на действие федерального моратория, введенного с 1 апреля по 1 октября 2022 года. После октября иск может быть подан повторно, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Заявление к фигуранту рейтинга «Власть и деньги. Рейтинг доходов федеральных чиновников — 2013» было подано в середине марта 2022 года, но к старту моратория решения о принятии к производству ещё не было. Такие заявления, как и поданные кредиторами в период моратория, подлежат возвращению арбитражным судом.

Напомним, иск сначала оставили без движения из-за недочётов. В деле также есть ходатайство об ознакомлении с материалами дела, поданное Амунцем в апреле 2022 года.

Амунц пять лет назад фигурировал в деле о хищении крупной суммы из банка, который в банкротном деле был истцом. В 2017 году его осудили к семи годам лишения свободы.

Ответчик ранее также был руководителем компании «ОПК Девелопмент».