Вашингтон, 4 мая, 2022, 03:27 — ИА Регнум. Компания Twitter, владеющая одноимённой социальной сетью, может через несколько лет вновь стать публичной компанией, и её акции появятся в свободной продаже на бирже. Об этом 3 мая сообщило издание The Wall Street Journal.

Emily Shanklin Илон Маск

По данным издания, предприниматель Илон Маск, который приобретает компанию, заявил потенциальным инвесторам о планах провести первую публичную продажу акций компании на фондовом рынке уже через три года после завершения сделки. Уточняется, что такое решение не является редкостью, но обычно инвестиционным фондам требуется не менее пяти лет, чтобы наладить деятельность компании перед новым размещением её акций на бирже.

Стоит отметить, что изначально Маск объявлял о своих планах превратить Twitter в непубличную компанию, акции которой возможно приобрести, продать или обменять только в частном, либо внебиржевом порядке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что предприниматель и главный исполнительный директор компании Tesla Илон Маск продал акции компании на сумму $8,5 млрд накануне запланированной им покупки компании Twitter, владельца одноимённой социальной сети.