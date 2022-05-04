Владивосток, , 03:16 — REGNUM Власти Приморья прокомментировали возможность концерта во Владивостоке певицы Светланы Лободы.

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В сети приморцы долгое время обсуждают объявленный на июнь концерт певицы, билеты на который были проданы заранее, но выступления отменялись из-за пандемии коронавируса.

В телеграм-канале министерства культуры Приморья зампредседателя правительства края Елена Бронникова пояснила:

«Нам задают вопросы в комментариях о проведении концерта Светланы Лободы. Не просто задают, а высказываются против концерта. Организаторы, якобы, заявили, что он может состояться. Мое мнение такое: деятелям эстрады, которые заняли откровенно антироссийскую позицию после начала специальной военной операции на Украине, не место в Приморье. Мы, со стороны правительства края, точно не предоставим таким певцам и певицам эстрадные площадки. Уверена, что и коммерческие залы не отдадут свои сцены для выступления этих артистов. Иначе, люди просто не поймут. Мы все знаем, кто и какую позицию занял на фоне последних событий. Такие борцы «за мир» как Лобода, Макаревич и другие показали своё истинное лицо, своё отношение к российскому обществу. Только забыли уточнить, почему они не переживали и не лили слёзы, когда, начиная с 2014, Украина убивала мирных жителей Донбасса».

Ранее в соцсетях писали, что Лобода уехала из России, прихватив деньги за проданные билеты. будет ли она их возвращать — не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, в списке артистов, журналистов и работников культуры Украины, которым закрыт въезд в Россию на 50 лет 31 фамилия. В него вошли том числе певцы Святослав Вакарчук, Алексей Потапенко, Андрей Данилко, Светлана Лобода.