Магадан, 4 мая, 2022, 03:10 — ИА Регнум. Дирекция единого заказчика министерства строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области не нашла исполнителя на госконтракт по строительству школы-детсада в посёлке Талая. На данный тендер не было подано ни одной заявки, потому его признали не состоявшимся, передаёт ИА REGNUM.

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«На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, 22.04.2022 года 02:00 (московское время), не подано ни одной заявки на участие в электронном аукционе», — уточняется в документе.

Стартовая цена контракта, который победитель должен был завершить не позднее января 2023 года, превышала 512 млн рублей.

Школу на 90 мест и детский сад на 25 мест должны будут возвести на улице Ленина на участке площадью более 12,7 тыс. кв. м.

Вероятно, объект будет выставлен на повторные торги.

Напомним, ранее в других регионах ряд тендеров с крупной стартовой ценой также не состоялся из-за отсутствия заявок. Среди них несколько были на строительство соцобъектов.