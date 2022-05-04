Бразилиа, 4 мая, 2022, 03:06 — ИА Регнум. Условия работы миссии наблюдателей от Евросоюза на президентских выборах не были согласованы властями Бразилии. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба Верховного избирательного суда (TSE) латиноамериканской страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бразилия

«В ходе предварительных переговоров с представителями Европейского Союза TSE констатировал несоблюдение всех необходимых условий для того, чтобы всесторонняя миссия по наблюдению за выборами, которая включает приезд десятков технических специалистов и различные вопросы, связанные с избирательной системой, была жизнеспособной», — сказано в распространённом заявлении суда, организующего выборы в Бразилии.

Таким образом, миссия наблюдателей от ЕС не будет принимать участия в выборах главы государства, которые намечены на октябрь текущего года в Бразилии. Уточняется, что если обе стороны в ближайшие месяцы подтвердят заинтересованность в участии миссии наблюдателей от ЕС в избирательном процессе, то оно станет возможным «в ограниченном формате технического характера».

Как отметили в TSE, на сегодняшний день наблюдение за выборами президента в Бразилии в октябре согласовано для миссии Организации американских государств, парламента МЕРКОСУР и избирательной сети Сообщества португалоязычных стран. Переговоры об участии в избирательном процессе в качестве наблюдателей идут с представителями Центра Картера и Международного фонда избирательных систем Ifes из США и Межамериканского союза избирательных организаций Uniore.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Бразилии Жаир Болсонару обнародовал список из девяти министров, которые покинут свои посты для участия в президентских и региональных выборах 2022 года.