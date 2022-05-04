Москва, , 02:58 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил исковое заявление Росавиации к китайской авиакомпании, прописанной в Ухане, — Uni-Top Airlines Co LTD. С ответчика было взыскано более 658 тыс. долларов США (более 46,7 млн рублей) долга. Вердикт судьи Абрамовой может быть обжалован в течение месяца со дня его принятия в Девятом арбитражном апелляционном суде, передаёт ИА REGNUM.

Самолёт

Общая сумма взыскания составила 658 157,50 доллара США. В деле она фигурировала как задолженность. Детали решения пока не сообщались, изготовлена только результативная часть.

Напомним, иск был подан в апреле 2020 года. В спор третьим лицом было приглашено ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации».

Слушания несколько раз откладывали. В частности, судья отмечала, что в деле «отсутствуют доказательства надлежащего извещения ответчика, иностранного юридического лица».

Помимо суммы долга, иностранной авиакомпании предстоит выплатить в госбюджет пошлину в размере 200 тыс. рублей.