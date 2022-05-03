Дальнегорск, Приморский край, 4 мая, 2022, 02:37 — ИА Регнум. В Дальнегорске произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Пресс-служба УМВД по Приморскому краю ДТП в Дальнегорске

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Предварительно установлено, что 23-летний водитель мотоцикла Honda Induro выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Regius Ace под управлением 35-летнего мужчины.

Парень скончался от полученных травм на месте ДТП до приезда скорой помощи, 20-летняя девушка-пассажир умерла от травм в больнице. Оба были без мотошлемов.

Возбуждено уголовное дело, назначено проведение ряда экспертиз.

В соцсетях сообщается, что молодые люди взяли мотоцикл покататься у приятеля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Михайловском районе Приморья в автоаварии погибли четыре человека, в том числе двое детей.