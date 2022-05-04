Михайловский район, Приморский край, , 02:25 — REGNUM В Михайловском районе в автоаварии погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СУ РФ по Приморью.

Авария Мвд.рф

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По версии следствия, вечером 30 апреля водитель автомобиля «Тойота Приус» выехал на встречную полосу и столкнулся с Subaru Exiga.

В результате ДТП водитель Subaru Exiga и два ребенка семи и девяти лет, а также пассажир Тoyota Prius от полученных травм скончались, еще три человека госпитализированы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Находке женщина за рулем сбила ребёнка пяти лет. Возбуждено уголовное дело.