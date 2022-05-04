Находка, Приморский край, , 02:13 — REGNUM В Находке женщина за рулем сбила ребёнка пяти лет. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

На велосипеде Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Читайте также: Мотоциклист и пешеход пострадали в ДТП в Ростовской области

Смертельное ДТП произошло ещё 1 мая — 31-летняя женщина, двигаясь на своём автомобиле возле домов по улице Площадь совершеннолетия совершила наезд на мальчика, который ехал на велосипеде. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается.

В телеграм-каналах Приморья очевидцы пишут, что после того, как машина сбила мальчика, она проехала по нему и велосипеду, а после ещё и сдала назад, снова переехав ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области в результате дорожной аварии пострадали мотоциклист и пешеход.