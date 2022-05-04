Донецк, , 02:09 — REGNUM Украинские боевики дважды после начала нового дня обстреляли Кировский район города Донецка. Об этом 4 мая сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Спецоперация на Донбассе ИА REGNUM

Всего по двум районам Донецка украинскими боевиками было выпущено девять снарядов калибром 122 мм. Шесть из них было выпущено в 00:30 мск со сторону населённого пункта Опытное по Киевскому району города. Чуть позднее, в 00:44 мск со стороны населённого пункта Красногоровка по Кировскому району были выпущены три снаряда калибром 122 мм.

Информация о возможным пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинские войска обстреляли Кировский район Донецка.

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