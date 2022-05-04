Донецк, 4 мая 2022, 02:09 — REGNUM Украинские боевики дважды после начала нового дня обстреляли Кировский район города Донецка. Об этом 4 мая сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Спецоперация на Донбассе
Спецоперация на Донбассе
ИА REGNUM

Всего по двум районам Донецка украинскими боевиками было выпущено девять снарядов калибром 122 мм. Шесть из них было выпущено в 00:30 мск со сторону населённого пункта Опытное по Киевскому району города. Чуть позднее, в 00:44 мск со стороны населённого пункта Красногоровка по Кировскому району были выпущены три снаряда калибром 122 мм.

Информация о возможным пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинские войска обстреляли Кировский район Донецка.

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