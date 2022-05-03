Донецк, 4 мая, 2022, 02:09 — ИА Регнум. Украинские боевики дважды после начала нового дня обстреляли Кировский район города Донецка. Об этом 4 мая сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ИА REGNUM Спецоперация на Донбассе

Всего по двум районам Донецка украинскими боевиками было выпущено девять снарядов калибра 122 мм. Шесть из них было выпущено в 00:30 мск со стороны населённого пункта Опытное по Киевскому району города. Чуть позднее, в 00:44 мск со стороны населённого пункта Красногоровка по Кировскому району были выпущены три снаряда калибра 122 мм.

Информация о возможных пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинские войска обстреляли Кировский район Донецка.