Ровно, Украина, , 01:15 — REGNUM Памятник советскому разведчику, Герою Советского Союза Николаю Кузнецову был демонтирован в украинском городе Ровно. Об этом 3 мая сообщил телеграм-канал «Оперативные сводки».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Николай Иванович Кузнецов (1911-1944) в годы Великой Отечественной войны служил в советской разведке. Действуя на территории Украины, он лично уничтожил 11 высокопоставленных офицеров и военнослужащих нацистской Германии. Кроме того, дабытые Кузнецовым сведения помогли командованию СССР лучше подготовиться к битве на Курской дуге, обеспечить безопасность проведения конференции в Тегеране.

В 1944 году советский разведчик погиб в Львовской области, его останки были перезахоронены во Львове. Кузнецову за совершённые подвиги было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

После распада СССР могила советского разведчика на Украине неоднократно осквернялась вандалами. В 2021 году Россия послала Украине запрос на выдачу праха Кузнецова, но власти Львова отказали в просьбе.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уничтожении в украинском городе Черновцы памятника воинам Красной Армии, освободившим Украину от нацистов в годы Великой Отечественной войны.

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