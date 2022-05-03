Ровно, Украина, 4 мая, 2022, 01:15 — ИА Регнум. Памятник советскому разведчику, Герою Советского Союза Николаю Кузнецову был демонтирован в украинском городе Ровно. Об этом 3 мая сообщил телеграм-канал «Оперативные сводки».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Николай Иванович Кузнецов (1911-1944) в годы Великой Отечественной войны служил в советской разведке. Действуя на территории Украины, он лично уничтожил 11 высокопоставленных офицеров и военнослужащих нацистской Германии. Кроме того, добытые Кузнецовым сведения помогли командованию СССР лучше подготовиться к битве на Курской дуге, обеспечить безопасность проведения конференции в Тегеране.

В 1944 году советский разведчик погиб во Львовской области, его останки были перезахоронены во Львове. Кузнецову за совершённые подвиги было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

После распада СССР могила советского разведчика на Украине неоднократно осквернялась вандалами. В 2021 году Россия послала Украине запрос на выдачу праха Кузнецова, но власти Львова отказали в просьбе.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уничтожении в украинском городе Черновцы памятника воинам Красной Армии, освободившим Украину от нацистов в годы Великой Отечественной войны.