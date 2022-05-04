Москва, , 00:35 — REGNUM Проведение второго этапа спецоперации призвал провести не только на территории Луганской и Донецкой Народных Республик, но и по всей Украине, глава Чечни Рамзан Кадыров. Такое заявление политик сделал 3 мая в видеообращении, опубликованном в своём телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

По мнению главы Чечни, только таким способом возможно распространить «мировой хаос, беспредел» на территории Украины. По словам Кадырова, создание этого хаоса провоцируют мировые государства, обеспечивающие Украину оружием и продающие это оружие местным жителям.

Также Кадыров добавил, что после второго этапа надо будет установить повсеместно на Украине новую власть, которая будет как положено управлять своим народом, а уже затем начать налаживание отношений с остальными государствами, которые этого захотят.

Кроме того, глава Чечни отметил, что войска ДНР, ЛНР и России показывают отличные результаты в ходе спецоперации.

«Вчера уничтожена большая колонна, уничтожено много азовцев, нациков. И сегодня целый день по Попасной были хорошие результаты. Потихоньку очищаем Донецк, Луганск», — добавил Кадыров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Чечни Кадыров рассказал о масштабном совместном наступлении, которое провели бойцы ЛНР и Чечни по всей линии фронта в Луганской Народной Республике.

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