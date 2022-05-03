Москва, 4 мая, 2022, 00:35 — ИА Регнум. Второй этап спецоперации призвал провести не только на территории Луганской и Донецкой Народных Республик, но и по всей Украине глава Чечни Рамзан Кадыров. Такое заявление политик сделал 3 мая в видеообращении, опубликованном в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

По мнению главы Чечни, только таким способом возможно остановить распространение «мирового хаоса, беспредела» на территории Украины. По словам Кадырова, создание этого хаоса провоцируют мировые государства, обеспечивающие Украину оружием и продающие это оружие местным жителям.

Также Кадыров добавил, что после второго этапа надо будет установить повсеместно на Украине новую власть, которая будет как положено управлять своим народом, а уже затем начать налаживание отношений с остальными государствами, которые этого захотят.

Кроме того, глава Чечни отметил, что войска ДНР, ЛНР и России показывают отличные результаты в ходе спецоперации.

«Вчера уничтожена большая колонна, уничтожено много азовцев, нациков. И сегодня целый день по Попасной были хорошие результаты. Потихоньку очищаем Донецк, Луганск», — добавил Кадыров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Чечни Кадыров рассказал о масштабном совместном наступлении, которое провели бойцы ЛНР и Чечни по всей линии фронта в Луганской Народной Республике.