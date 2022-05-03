Донецк, 3 мая, 2022, 23:52 — ИА Регнум. Трое военнослужащих Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом 3 мая говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

«С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников ДНР погибли при исполнении воинского долга и 12 получили ранения, — говорится в сообщении. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших».

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что представители ВСУ обстреляли Кировский район Донецка.