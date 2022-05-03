Ростов-на-Дону, 3 мая 2022, 23:43 — REGNUM В Ростове-на-Дону определён подрядчик, который будет выполнять работы по содержанию и эксплуатации мостов и путепроводов в 2022 году. Об этом сообщается на сайте госзакупок, передаёт ИА REGNUM.
Начальная цена контракта составляла 25 млн рублей. Однако победитель торгов предложил выполнить все виды работ за 15 млн рублей. Источник финансирования — городская казна.
Согласно техническому заданию, в Ростове-на-Дону расположено 36 путепроводов, мостов и транспортных развязок, ответственность за содержание и эксплуатацию которых подрядчик будет нести до 30 сентября 2022 года.
Исполнитель муниципального контракта должен регулярно проводить проверки состояния конструкций мостовых сооружений, проводить различные дорожные работы и обеспечивать бесперебойное и безопасное движение транспорта по искусственным сооружениям.