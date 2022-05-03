Ростов-на-Дону, 3 мая, 2022, 23:43 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону определён подрядчик, который будет выполнять работы по содержанию и эксплуатации мостов и путепроводов в 2022 году. Об этом сообщается на сайте госзакупок, передаёт ИА REGNUM.

Rostov-gorod.ru Ворошиловский мост

Начальная цена контракта составляла 25 млн рублей. Однако победитель торгов предложил выполнить все виды работ за 15 млн рублей. Источник финансирования — городская казна.

Согласно техническому заданию, в Ростове-на-Дону расположено 36 путепроводов, мостов и транспортных развязок, ответственность за содержание и эксплуатацию которых подрядчик будет нести до 30 сентября 2022 года.

Исполнитель муниципального контракта должен регулярно проводить проверки состояния конструкций мостовых сооружений, проводить различные дорожные работы и обеспечивать бесперебойное и безопасное движение транспорта по искусственным сооружениям.