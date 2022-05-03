Ростов-на-Дону, 3 мая 2022, 23:32 — REGNUM В Ростове-на-Дону сегодня, 3 мая, пассажирский автобус попал в тройное ДТП. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.
Авария случилась примерно в 17:10 мск на улице Нансена. Водитель автобуса, следовавшего по маршруту №96, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего Hyundai i20 и столкнулся с ним. От удара легковой автомобиль отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Kia Rio.
В результате инцидента пострадали водитель и пассажирка Hyundai i20, а также водитель второй иномарки. Пассажиров в автобусе в момент ДТП не было.
Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.