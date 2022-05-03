Ростов-на-Дону, 3 мая, 2022, 23:32 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону сегодня, 3 мая, пассажирский автобус попал в тройное ДТП. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Авария случилась примерно в 17:10 мск на улице Нансена. Водитель автобуса, следовавшего по маршруту №96, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего Hyundai i20 и столкнулся с ним. От удара легковой автомобиль отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Kia Rio.

В результате инцидента пострадали водитель и пассажирка Hyundai i20, а также водитель второй иномарки. Пассажиров в автобусе в момент ДТП не было.

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.