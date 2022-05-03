Москва, , 23:28 — REGNUM Из России на Украину доставлено уже более 17,3 тыс. тонн гуманитарных грузов. Об этом 3 мая сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Гуманитарная помощь Dnmchs.ru

«Российской Федерацией на Украину (начиная со 2 марта 2022 г.) уже доставлены 17 372,6 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения», — сказал он.

Мизинцев добавил, что всего проведены 962 гуманитарных акции, в том числе за истекшие 24 часа — три гуманитарные акции в Донецкой Народной Республике и Херсонской области.

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил на брифинге, что авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла удары по 39 военным объектам Украины.