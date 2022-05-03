Элиста, 3 мая, 2022, 23:27 — ИА Регнум. В Элисте состоялась церемония закрытия фестиваля тюльпанов, впервые продлившегося в течение месяца. Со 2 апреля по 2 мая степную республику посетили тысячи туристов, передаёт ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад тюльпанов

В работе фестиваля приняли участие местные спортсмены, артисты, художники, ремесленники. Гости Калмыкии познакомились с культурой и традициями жителей степной республики. В дни проведения фестиваля тюльпанов широко была представлена национальная кухня, состоялись гастрономические мастер-классы, были организованы прогулки на верблюдах.

В рамках проведения фестиваля был организован туристический поезд Москва — Ростов-на-Дону — Элиста.