Москва, 3 мая, 2022, 23:17 — ИА Регнум. Россия собрала ещё более 23 тыс. тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Украины. Об этом 3 мая заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Александр Погожев ИА REGNUM Гуманитарная помощь

«На пунктах сбора (в России) подготовлено более 23 тыс. тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что в Черниговской области сбит украинский беспилотник.