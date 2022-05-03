Москва, , 23:07 — REGNUM На Украине националисты до сих пор удерживают в заложниках в качестве живого щита десятки иностранных граждан. Об этом 3 мая сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Украинский националист Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита 90 иностранных граждан из пяти государств», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что в районе Новой Дмитровки сбили украинскую ракету «Точка-У».