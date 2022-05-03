Донецк, , 22:52 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 3 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:45 — населенный пункт Невельское — город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские силовики снова обстреляли Горловку.