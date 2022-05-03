Мадрид, 3 мая, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Завтра, 4 мая, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» в ответном матче полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 встретится с «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Матч обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Ассистенты главного судьи — Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини.

Первый матч, проходивший 26 апреля в Манчестере на стадионе «Этихад», завершился со счетом 4:3. Забитыми мячами в составе «горожан» отметились Кевин де Брёйне (2’ Рияд Марез), Габриэл Жезус (11’ Кевин де Брёйне), Филип Фоден (53’ Фернандиньо) и Бернарду Силва (74’). Три гола «сливочных» забили Карим Бензема (33’ Ферлан Менди, 82’ пенальти) и Винисиус Жуниор (55’).