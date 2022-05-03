Краснодар, 3 мая, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Завтра, 4 мая, футбольный клуб «Краснодар» в отложенном матче девятнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с московским «Локомотивом». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

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На матч назначена бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. Ассистенты главного судья — Алексей Лунев и Рустам Мухтаров. Резервный арбитр — Артем Чистяков.

В последний раз «Краснодар» и «Локомотив» играли между собой 22 августа в матче пятого тура чемпионата России. Тот матч завершился минимальной победой «железнодорожников» со счетом 2:1 благодаря дублю Федора Смолова (7’ Рифат Жемалетдинов, 33’ Рифат Жемалетдинов).

На данный момент «Краснодар» с двенадцатью победами, восемью поражениями и 42-мя набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив», набрав 41 очко, располагается позицией ниже.