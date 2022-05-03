Манчестер, Великобритания, 3 мая, 2022, 22:35 — ИА Регнум. 20-летний нападающий австрийского футбольного клуба «Ред Булл Зальцбург» и сборной Германии по футболу Карим Адейеми отклонил контрактное предложение «Манчестер Юнайтед». Об этом 3 мая сообщило издание Sport1.

«Манчестер Юнайтед»

По информации источника, Карим Адейеми принял окончательное решение продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии». Трансфер состоится в ближайшее летнее трансферное окно.

В текущем сезоне австрийской Бундеслиги нападающий принял участие в 26-ти турах, в которых отметился семнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету Адейеми 5 (4+1) очков по системе гол+пас в десяти встречах.