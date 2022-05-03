Москва, 3 мая, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

Отмечается, что некоторые вопросы двусторонней повестки дня и продвижения союзного строительства рассмотрены в продолжение российско-белорусских переговоров на высшем уровне 12 апреля.

«Затронуты (лидерами двух стран) отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, в том числе в связи с подготовкой предстоящей встречи лидеров государств-членов ОДКБ», — говорится в сообщении

Кроме того, президенты РФ и Белоруссии обсудили ситуацию в контексте ведущейся спецоперации по защите Донбасса.