Рим, 3 мая, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Руководство римской «Ромы» готово отдать 20 миллионов евро за 31-летнего центрфорварда «Аталанты» и сборной Колумбии Луиса Мурьеля. Об этом 3 мая сообщило издание Rai Sport.

(сс) Oleg Bkhambri (Voltmetro) Луис Мурьель

По информации источника, стороны уже приступили к переговорам по трансферу футболиста в грядущее летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Луис Мурьель принял участие в 25-ти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и семью результативными передачами. В рамках Лиги Европы УЕФА на счету колумбийского нападающего 4 (3+1) очка по системе гол+пас в пяти встречах.

Луис Мурьель выступает за «Аталанту» с 1 июля 2019 года после перехода из испанской «Севильи» за 21,2 миллиона евро. Текущее соглашение колумбийца с клубом из Бергамо рассчитано до 30 июня 2023 года.