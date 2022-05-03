Санкт-Петербург, 3 мая, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Агентство TFM Agency, представляющее интересы 28-летнего бразильского флангового защитника санкт-петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса, заявило, что футболист останется в российском клубе на следующий сезон.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос

«Дуглас счастлив в России. У него контракт с «Зенитом», а не с УЕФА, поэтому он не покинет клуб из-за того, что «Зенит» не будет участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне», — приводит слова агентства TFM Agency издание «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что российский клубы были отстранены от участия в еврокубках УЕФА сезона 2022/23.

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 4 июля 2019 года после перехода из немецкого клуба «Гамбург» за 13 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.