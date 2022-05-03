Мадрид, 3 мая, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти допустил, что мадридский клуб может стать последним в тренерской карьере итальянца.

Светлана Бекетова Карло Анчелотти

«Я намерен завершить карьеру в «Реале», но если клуб решит оставить меня на 10 лет — я останусь. Я хотел бы почаще играть со своими внуками, больше проводить времени с женой. Существует очень много вещей, которые я должен сделать, но до сих пор не сделал. Также я хотел бы посетить места, где раньше не был», — заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Итальянский специалист стал первым тренером в истории, которому удалось выиграть чемпионаты топ-5 лиг Европы. Под руководством Анчелотти «Реал», одержав 25 побед и набрав 81 очко, стал победителем испанкой Примеры сезона 2021/22.