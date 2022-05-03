Барселона, Испания, , 22:19 — REGNUM Как сообщает испанское издание As, каталонская «Барселона» в ближайшее время подпишет с 26-летним центральным защитником лондонского «Челси» и национальной сборной Дании по футболу Андреасом Кристенсеном пятилетний контракт.

Андреас Кристенсен @cfcunofficial (Chelsea Debs) London

По информации источника, Кристенсен будет получать в каталонском клубе 5 миллионов евро за сезон. Футболист перейдет в «Барселону» после завершения сезона на правах свободного агента.

В текущем сезоне Андреас Кристенсен принял участие в тридцати матчах за «пенсионеров» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил две желтые карточки.

Под руководством Томаса Тухеля Андреас Кристенсен в составе лондонского «Челси» стал победителем Лиги Чемпионов УЕФА 2020/21.