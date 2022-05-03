Москва, , 22:19 — REGNUM В школах города Николаева украинские националисты разместили бронетехнику, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и автотранспорт с боеприпасами. Об этом 3 мая сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Николаеве на территории школ № 6 и № 7 размещены установки РСЗО, бронетехника, автотранспорт с боеприпасами, — отметил он. — При этом эвакуация жителей из близлежащих домов не осуществлялась».

Мизинцев добавил, что неонацисты оборудовали огневые точки в многоквартирных домах на улицах Восточная и Молодежная на верхних этажах в поселке городского типа Райгородок Краматорского района.

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что российская артиллерия поразила 11 пунктов управления украинских войск.