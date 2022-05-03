Москва, 3 мая, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Россия за прошедшие сутки эвакуировала из опасных районов Украины, а также из Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) более 11,5 тыс. человек. Об этом 3 мая сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Александр Полегенько ИА REGNUM Столовая для беженцев с Украины

«За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов ДНР и ЛНР, Украины на территорию РФ эвакуированы 11 564 человека, в том числе 1 571 ребенок», — сказал он.

По его словам, всего в Россию с начала спецоперации были эвакуированы уже 1 103 701 человек, из которых 197 927 детей.

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла удары по 39 украинским военным объектам.