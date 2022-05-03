Шахты, Ростовская область, , 21:58 — REGNUM В Ростовской области в результате дорожной аварии пострадали мотоциклист и пешеход. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 3 мая.

Разбитый мотоцикл после паводка Алексей Колчин © ИА REGNUM

Инцидент случился примерно в 15:00 на улице Маяковского в Шахтах. Водитель незарегистрированного мотоцикла «Урал» без прав, по предварительным данным, столкнулся с Land Rover перед нерегулируемым пешеходным переходом. Водитель иномарки пропускал пешеходов. Затем мотоциклист сбил пешехода.

В результате ДТП травмы получили водитель мотоцикла и пешеход. Оба доставлены в больницу.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.