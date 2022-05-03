Вильярреаль, Испания, 3 мая, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Сегодня, 3 мая, в Вильярреале на стадионе «Ла Серамика» футбольный клуб «Вильярреал» в ответном матче полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 сыграет с «Ливерпулем». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Стартовые составы команд:

«Вильярреал»: Херонимо Рульи, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Хуан Фойт, Первис Эступиньян, Даниэль Парехо, Этьен Капу, Джованни Ло Чельсо, Франсис Коклен, Булае Диа, Жерар Морено.

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон, Фабиньо, Наби Кейта, Тьяго Алькантара, Садио Мане, Мохаммед Салах, Диогу Жота.

Бригада арбитров (Нидерланды»: Данни Маккели | Хессел Стеегстра | Ян де Врис.

Первый матч, проходивший 27 апреля в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», завершился уверенной победой «мерсисайдцев» со счетом 2:0.