Донецк, , 21:46 — REGNUM Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожили более 20 украинских националистов с начала текущих суток. Об этом 3 мая сообщили в Народной милиции ДНР.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«С начала текущих суток наши военнослужащие (ДНР) уничтожили 28 украинских националистов, один танк, один бронетранспортёр и два грузовых транспортных средства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что силы ДНР захватили две 122-мм реактивных системы залпового огня БМ-21 «Град» и полевой артиллерийский склад.

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что населенный пункт Ясное обстреляли украинские силовики.