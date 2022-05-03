Донецк, 3 мая, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Украинские силовики снова обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20:00 — населенный пункт Шумы — населенный пункт Горловка (пос. шахты 6\7): выпущено четыре гранаты из подствольного гранатомета, также применялось стрелковое вооружение», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что украинскую ракету «Точка-У» сбили в районе Новой Дмитровки.