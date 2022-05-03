Донецк, 3 мая, 2022, 21:00 — ИА Регнум. В Мариуполь приехал телеведущий Владимир Соловьев. Об этом в Telegram-канале сообщил 3 мая сам журналист, который выложил фотографию с главой Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным.

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Соловьев

«С Денисом Пушилиным в Мариуполе на проходной Завода Ильича, — написал Соловьев. — Все подробности уже завтра…»

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что из Мариуполя в Безыменное эвакуировали десятки беженцев.