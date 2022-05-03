Советский, Югра, , 20:51 — REGNUM В Югре перед судом предстанет водитель микроавтобуса, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему пассажиру. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Последствия аварии Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, 7 января 2022 года 50-летний обвиняемый управлял микроавтобусом Fiat, который направлялся в сторону города Советского. Превысив скорость, он столкнулся с грузовым «КамАЗом». В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пассажир микроавтобуса получил тяжёлую травму.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Также прокуратура направила в суд иск о взыскании с владельца микроавтобуса компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребёнка.