Москва, 3 мая, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Российская артиллерия во вторник, 3 мая, поразила 11 пунктов управления украинских войск. Об этом 3 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

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«Артиллерийскими подразделениями поражены 11 пунктов управления, 54 огневых позиции украинских артиллерийских подразделений, два склада горюче-смазочных материалов, а также 342 опорных пункта, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — сказал он.

По его словам, всего уничтожена 31 единица вооружения и военной техники ВСУ и до 190 националистов.

Как передавало ИА REGNUM, 2 мая начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге сообщил, что из России на Украину доставлено более 17 тыс. тонн гуманитарных грузов.