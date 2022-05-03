Донецк, , 20:36 — REGNUM Населенный пункт Ясное в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли украинские силовики. Об этом 3 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Солдат ВСУ Mil.gov.ua

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«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:40 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Ясное: выпущено пять снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что авиация Воздушно-космических сил России нанесла удары по 39 украинским военным объектам.