Москва, 3 мая, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Украинский беспилотник сбит в Черниговской области. Об этом 3 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

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«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Рудня Черниговской области сбит украинский беспилотный летательный аппарат», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что российским следователям удалось определить круг лиц, которые причастны к разработке биологического оружия на Украине и в число которых входили представители минобороны США, а также американских компаний.