3 мая 2022 | Время чтения 20 мин

Олег Айрапетов, , 23:15 — REGNUM После ухода войск Антанты из Крыма и Новороссии советские войска, действовавшие на Украине, могли не опасаться за свой левый фланг. Весной 1919 года это имело особенное значение. Революции по образцу России стали возникать на пространстве бывших Германской и Австро-Венгерской империй. Первой стала Венгрия.

Плакат Венгерской Социалистической Республики

В стране накопилась масса проблем, экономических, социальных, национальных. Страна была преимущественно аграрной. 46% всей полезной земли занимали поместья свыше 100 , 18 тыс. помещичьих семей владели 18,9 млн хольдов, в то время как 1,3 млн крестьян владели 6,7 млн хольдов. Среднее крестьянское хозяйство имели 10 хольдов, т.е. было малоземельным. 3,5 млн крестьян были безземельными.

Примерно 500-600 тыс. венгров попало в русский плен в ходе Первой мировой войны. В ходе русской революции часть пленных попала под влияние идей большевиков. В частности, это были Бела Кун, Ференц Мюнних и Эрне Зейдлер, вместе находившиеся в лагере военнопленных в Томске. Мюнних попал в плен еще в 1914 году, Кун и Эйндлер — в 1916 г. во время Брусиловского прорыва. В лагере распространялась марксистская литература, после Февральской революции пленные начали принимать участие в демонстрациях и митингах. Здесь, в Томске, Кун, Эйндлер и Мюнних, и многие другие вступили в партию большевиков, а 24 марта 1918 года в Москве по инициативе Куна была создана венгерская группа РКП (б). В октябре 1918 г. было принято решение направить венгерских коммунистов в Венгрию для революционной работы.

Теперь пленные возвращались домой, и очень скоро это сказалось на внутреннем положении Венгрии. Уже 17 октября император Карл I признал независимость Венгрии и объявил номинальным её союз с Австрией. Монархия доживала последние дни. 28 октября 1918 г. в Будапеште был создан Совет солдатских депутатов, 31 октября — Совет рабочих депутатов. Они стали выдвигать требования земельной реформы и изменений в рабочем законодательстве. 30 октября в столице начались массовые демонстрации против монархии, полиция ничего не могла с этим поделать, а вызванные на помощь войска отказались стрелять в людей. 31 октября началась революция, в Венгрии была провозглашена республика.

1 ноября лидер Национального совета граф Михай Карольи по поручению эрцгерцога Иосифа возглавил Временное правительство, в состав которого вошли представители социал-демократов. Оно попыталось удержать контроль над всеми землями, находившимися под властью Будапешта. Венгерское королевство или земли короны Св. Иштвана, после 1866 г. — Транслейтания, т.е. земля за рекой Лейта (приток Дуная), составляло вторую часть Австро-Венгрии. В его состав были включены земли с преимущественно невенгерским населением, которое подвергалось насильственной мадьяризации. По данным официальной статистики, в 1910 г. в королевстве проживало около 21 млн чел., из них только 10 млн были венграми (при этом официальная статистика часто записывала в венгров немадьяр). Карольи не удалось справиться с национальными движениями, нацеленными на отделение от Венгрии. Он имел репутацию антигерманского и проантантовского политика, выступал с программой превращения Транслейтании в «восточную Швейцарию», предоставления права на автономию различным народам, но было поздно. Идея сохранения «исторической Венгрии» провалилась. Во внутренней политике усиливались сторонники продолжения революции. Прибывшие из России коммунисты вели активную пропагандистскую работу среди рабочих и солдат. 21 ноября 1918 года была создана Коммунистическая партия Венгрии во главе с Куном.

Бела Кун выступает перед рабочими, 1919 г

11 января 1919 г. в присутствии бывших короля Венгрии Карла IV (он же бывший император Австро-Венгрии Карл I) и императрицы-королевы Циты, одетых в коронационные одежды, Карольи был провозглашен президентом Венгерской республики. Он попытался укрепить положение новой власти, и 16 февраля 1919 года принял закон о земельной реформе — экспроприировались все имения свыше 500 хольдов и церковные землевладения свыше 200 хольдов. Земля поступала в распоряжение государства для дальнейшего распределения среди крестьян. По мнению такого его противника, как Хорти, реформа была всего лишь попыткой удержаться на волне революции и на самом деле не проводилась и не помогла Карольи. 23 февраля он сам приступил к разделу собственного имения, но это не прибавило ему популярности среди крестьян, а дворянство возненавидело графа с еще большей силой.

22 марта 1919 года волнения в Будапеште переросли в революцию под социалистическими лозунгами, к власти пришли комунисты. Новое революционное правительство возглавил Шандор Гарбаи, но реальными лидерами были народный комиссар иностранных дел Бела Кун и заместитель народного комиссара по военным делам Тибор Самуэли. 32-летний Кун и 28-летний Самуэли после заключения Брестского мира вернулись из русского плена, оба они были большевиками, оба были убежденными сторонниками следования русскому примеру в Венгрии.

22 марта Ленин отправил приветствие новому союзнику от имени съезда партии: «VIII съезд Российской коммунистической партии шлет пламенный привет Венгерской советской республике. Наш съезд убежден в том, что недалеко то время, когда во всём мире победит коммунизм. Рабочий класс России всеми силами спешит к вам на помощь. Пролетариат всего мира с напряженным вниманием следит за вашей дальнейшей борьбой и не позволит империалистам поднять руки на новую социалистическую республику».

27 марта войска Советской Украины получили приказ готовиться оказать помощь венгерской революции. Революционное правительство Венгрии создало свою Красную армию, попыталось провести ряд преобразований — 23 июня была принята конституция, провозглашавшая равенство граждан республики, национальных меньшинств и т.д.

Венгерская советская республика

Революция началась и в Баварии. За три года войны королевство направило на фронт почти 1 млн солдат, к началу 1918 года уже 130 тыс. из них погибли в боях. Города были переполнены ранеными, пришедшими на заработки на военные заводы крестьянами, выросла численность гарнизонов. В 1917 году в Мюнхене он насчитывал 52 тыс. чел., в Нюрнберге 20 тыс., в Аугсбурге, Вюбрцбурге, Ингольштадте — от 10 тыс. до 15 тыс. чел. Еще 7 ноября 1918 года при свержении королевской власти в Мюнхене образовался Совет рабочих, солдат и крестьян. 13 ноября Людвиг III Баварский отрекся от престола. Новое революционное правительство возглавили правые социал-демократы Курт Эйснер и Эргард Ауэр, которые попытались остановить дальнейшее развитие революции. Сделать это не удалось. Эйснер был журналистом, который последовательно выступал против вессильной прусской аристократии и имел репутацию умеренного марксиста.

Германию лихорадило. У нового правительства не было сил для установления прочного порядка. В октябре 1918 года в армии и во флоте числилось около 6 млн чел., из них на Западном фронте — 2,5 млн чел. Уже в декабре 1918 г. в армии осталось около 3,2 млн чел, причем около 1 млн чел. покинуло её ряды по собственному почину. В начале 1919 года старой армии уже не было. 6 января 1919 г. в Берлине началось восстание, подготовленное левой организацией «Союз Спартака» (Spartakusbund). На улицы вышли рабочие, на перекрестках стояли грузовики с вооруженными людьми, орудия и пулеметы. В это время ЦК Коммунистической партии раздирали противоречия, часть его членов — Карл Радек и Лео Йогихес — выступила против восстания, Карл Либкнехт — за.

Пока шли споры, люди ждали приказа под холодным январским дождем.

«Если бы эти толпы, — вспоминал сыгравший ключевую роль в подавлении восстания социал-демократ Густав Носке, — имели решительных и дельных вождей, а не болтунов, то они уже утром этого дня могли бы овладеть Берлином».

Таких людей в рукводстве КПГ не оказалось, а Носке стал спешно перебрасывать из Киля морскую бригаду — 1600 чел. Правительство, кроме моряков, поддержали еще два добровольческих корпуса — этого оказалось достаточно. К 15 января спартаковцы были разбиты, Берлин на броневиках и грузовиках с пулеметами патрулировали правительственные войска. Вечером 15 января 1919 года были арестованы Карл Либкнехт и Роза Люксембург, уже 16 января они были убиты.

Могилы Карла Либкнехта и Розы Люксембург, 1919

В Баварии правление правых социал-демократов становилось всё более непопулярным. 650-тысячный Мюнхен был перенаселен, сюда прибывали бывшие солдаты королевской армии, которым некуда была деваться. Для ночлега бездомных использовались казармы и временные ночлежные дома — они приняли около 50 тыс. чел. В Баварии, и особенно в ее городах, росли цены на продовольствие. Цены на молоко в ноябре 1919 г. по сравнению с ноябрем 1918 года выросли на 400%, на масло — на 172%, на яйца — на 216%, на сахар — на 71% и т.д. Значительно выросла и безработица. К февралю 1919 года она достигла максимума, в Мюнхене было около 40 тыс. безработных. Начался топливный кризис. Французы оккупировали Саар, откуда столица Баварии получала 95%, необходимого для отопления и освещения (из него производили газ).

Действия Эйснера и его еврейское происхождение вызывали недовольство правых, 21 февраля 1919 г. он был убит на улице Мюнхена лейтенантом графом Антоном фон Арко ауф Валлеем. Вслед за этим начались волнения, которые привели к образованию 6 апреля 1919 г. советской республики во главе с Евгением Левине. Начались столкновенния с противниками коммунистов. В ответ республика приступила к формированию собственной Красной армии во главе с бывшим матросом Рудольфом Эгельгофером. 10 апреля был издан закон, по которому армия формировалась исключительно из рабочих в возрасте от 23 до 45 лет, состоящих в какой-либо социалистической или профсоюзной организации. Было роздано около 20 тыс. винтовок, но боеспособной армии создать из рабочих отрядов не удалось. Баварское крестьянство в массе своей революцию не поддержало, к конфискациям земельных владений аристократии оно относилось безразлично, а нападки на церковь воспринимало негативно.

Итак, возникли новые советские республики. Казалось, что начинается мировая революция, которую ожидали большевики сразу же после прихода к власти. Связи и точных данных у Москвы не было. 7 апреля там только узнали о революции в Мюнхене. 7 апреля Ленин обратился с радиограммой к Бела Куну с просьбой приветствовать Баварскую советскую республику и информировать о том, как обстоят там дела. Информации было явно недостаточно, и 8 апреля Ленин вновь обращается к Куну с просьбой предоставить подробности по Венгрии и Баварии:

«Прошу дать нам сведения по запрошенной мною вчера информации относительно вашей программы по национальному вопросу. Как обстоит дело в Баварии с аграрной программой советского правительства?».

9 апреля Кун обратился с приветствием к баварским товарищам. 14 апреля руководство советской Баварии обратилось с телеграммой к Венгерской советской республике и РСФСР. Это было привествие, которое заканчивалось следующими словами:

«Мюнхенский рабочий класс отдаст все свои силы на службу великой исторической задачи, первыми застрельщиками которой явились храбрые российские и венгерские братья».

Подробные сведения о том, что происходит в Мюнхене, пришли в Москву 17–18 апреля.

Тем временем актизировались действия Украинского фронта. Его войска фронта должны были оказать помощь советским республикам против войск Антанты. 12 апреля был занят Житомир, 17 — Каменец-Подольский, 19 — Тирасполь. Ленин требовал дальнейшего энергичного наступления для оказания помощи венгерской революции:

«Продвижение в часть Галиции и Буковины необходимо для связи с Советской Венгрией. Эту задачу надо решить быстрее и прочнее, а за пределами этой задачи никакое занятие Галиции и Буковины не нужно, ибо украинская армия, безусловно и ни в каком случае, не должна отвлекаться от своих двух главных задач, именно: первая важнейшая и неотложнейшая — помочь Донбассу. Этой помощи надо добиться быстро и в большом размере. Вторая задача — установить прочную связь по железным дорогам с Советской Венгрией».

27 апреля Ленин обратился с ответным приветствием к Баварской советской республике, фактически это была инструкция:

«Очень просим вас сообщать чаще и конкретнее, какие меры вы провели для борьбы с буржуазными палачами Шейдеманами и К0, создали ли советы рабочих и прислуги по участкам города, вооружили ли рабочих, разоружили ли буржуазию, использовали ли склады одежды и других продуктов для немедленной и широкой помощи рабочим, а особенно батракам и мелким крестьянам, экспроприировали ли фабрики и богатства капиталистов в Мюнхене, а равно капиталистические земледельческие хозяйства в его окрестностях, отменили ли ипотеки и арендную плату для мелких крестьян, удвоили или утроили плату батракам и чернорабочим, конфисковали ли всю бумагу и все типографии для печатания популярных листовок и газет для массы, ввели ли шестичасовой рабочий день с двух- или трехчасовыми занятиями по управлению государством, уплотнили ли буржуазию в Мюнхене для немедленного вселения рабочих в богатые квартиры, взяли ли в свои руки все банки, взяли ли заложников из буржуазии, ввели ли более высокий продовольственный паек для рабочих, чем для буржуазии, мобилизовали ли рабочих поголовно и для обороны, и для идейной пропаганды в окрестных деревнях? Самое спешное и широкое проведение таких и подобных мер при самодеятельности рабочих, батрацких и особо от них мелкокрестьянских советов должно укрепить ваше положение. Необходимо обложить буржуазию чрезвычайным налогом и дать рабочим, батракам и мелким крестьянам сразу и во что бы то ни стало фактическое улучшение их положения».

Это обращение руководителями советской Баварии не было получено, Берлин направил против советской республики до 100 тыс. чел. — это была регулярная армия и отряды добровольцев. 24 апреля они взяли Советскую Баварию в кольцо. В Красной армии к этому времени числилось 35-40 тыс. чел. 1 мая белые вошли в Мюнхен. Бои за город продолжались до 5 мая, к 15 мая всё было кончено. 12 мая был взят в плен Левине, он был отдан под суд и 4 июня казнен.

Тем временем советское правительство Венгрии приступило к национализации банков, промышленных предприятий с числом рабочих свыше 20, крупных и средних поместий площадью свыше 100 хольдов. В руки государства перешло около 7 млн хольдов земли, стали создаваться «производственные кооперативы». Реформа была неудачной, крестьянство не поддержало её, так как на деле дворяне сохранили контроль над своими владениями, став во главе кооперативов, крестьяне начали терять доверие к новой власти. Это произошло в то самое время, когда Антанта готовила интервенцию против Советской Венгрии. Военные действия начались в апреле. Первыми были румыны. Они сосредоточили у границ Трансильвании 64 пехотных полка, 28 эскадронов, 192 батареи, 1 бронепоезд, 3 эскадрильи и 2 инженерные роты. Венгры смогли противопоставить им 35 батальонов, 20 батарей, 2 эскадрильи и 4 бронепоезда. К востоку от реки Тиса резервов у красных не было.

Венгерский плакат «Пролетарий, защищай Венгерскую Социалистическую Республику»

Румынская армия была уже не той, что в 1916 году, — она была обучена французскими инструкторами и получила опыт в боях 1917–1918 гг. 16 апреля началось румынское наступление, и уже 28 апреля они взяли Дебрецен и вытеснили «красных» венгров за Тису. 27 апреля в наступление перешли чехословаки. Активизировалась контрреволюция. В бои ввязались и сербы. В начале мая румыны были уже в 160 км от Будапешта. К этому времени новое правительство сумело создать боеспособные отряды Красной армии — до 98 батальонов. Армия состояла из рабочих, крестьянских венгерских частей, польских, словацких, австрийских отрядов и одного русского батальона, составленного из добровольцев из числа бывших военнопленных. Армией командовал Аурел Штронфельд. Интернациональные отряды отлично проявили себя, но Красной армии не хватало оружия и боеприпасов. Тем не менее она оказала активное сопротивление интервентам. 2 мая румыны остановились и до 19 июля более не наступали. Они ждали подкреплений.

К концу мая КАВ была развернута в 3 корпуса, 7 дивизий — 115 батальонов, 10 эскадронов, 210 орудий и 713 пулеметов. Внутренний порядок поддерживала Красная милиция во главе с Матиашем Ракоци, высшим органом террора стал Революционный трибунал во главе с Самуэли. В армии был введен институт комиссаров. В распоряжении правительства было около 7,5 тыс. офицеров, 40% из них были кадровыми и 90% венграми. Не все офицеры были лояльны советскому правительству, не все годились для занятия постов в интернациональных частях. 11 мая 1919 г. на совещании под руководством Куна было принято решение начать наступление на северном направлении. Инициатором был Штронфельд — ввиду бездействия румын он предлагал воспользоваться передышкой и нанести удар по чехословакам.

29 мая Красная армия перешла в успешное контрнаступление, очистив от чехов часть Словакии и от румын Закарпатье. 16 июня 1919 года была провозглашена Словацкая советская республика, её возглавил Антонин Янушек. Новое государство немедленно заключило тесный союз с Советской Венгрией. Успеху способствовала и угроза наступления РККА на Бессарабию, которая заставила румын оттянуть часть сил с венгерского направления. На помощь к чехам и румынам были направлены 3 французские дивизии. Советская Венгрия оказалась в кольце фронтов, и на каждом направлении её противники имели превосходство в силах. По требованию Антанты 30 июня Красная армия Венгрии вынуждена была отступить из Словакии, советская республика здесь рухнула. Это отступление было условием отвода румынских войск, но свои обязательства Бухарест не выполнил — румынские войска остались на позициях в Венгрии.

Кроме того, при помощи интервентов было создано контрреволюционное правительство во главе с графом Пала Телеки и добровольческая армия, которую возглавил в.-адм. Хорти. Штаб его располгался в городке Шиофок на берегу Балатона, в нескольких десятках километрах от столицы. Армия хортистов к июлю 1919 года составила окло 50 тыс. чел. 21 июля «красные» венгры снова перешли в наступление, которое поначалу развивалось успешно, однако уже через пять дней Красная армия вынуждена была начать отступление. Инициатива перешла к румынским и французским войскам. Фронт рушился, в тылу начались выступления противников революции. 1 августа советское правительство подало в отставку. Новое правительство возглавил правый социал-демократ Дьюла Пейдл, который сразу же начал преследование коммунистов. Эти действия немедленно сказались на Красной армии и привели к её распаду. Противники революции подняли голову, а сторонники потеряли смысл продолжать сопротивление. Начался развал. Страна была оккупирована. В Будапешт вступили румыны. Часть территорий была занята сербскими и чешскими войсками. 6 августа к власти пришло правительство во главе с Хорти. Пейдл был отстранен от руководства страной и бежал в Вену. В Венгрии «белый террор» сменил «красный террор».

Румынская артиллерия едет по Будапешту

Впрочем, новое правительство так и не могло войти в столицу — там хозяйничали интервенты. 14 ноября румыны ушли из Будапешта, и 16 ноября 1919 г. в него вошли хортисты. 16 февраля был созвано Национальное собрание, которое констатировало прекращение действия унии Австрии и Венгрии от 1867 года, аннулировало все акты народной и советской республик, а также провозгласило восстановление королевской власти. 1 марта 1920 года собрание избрало Хорти регентом Венгерского королевства. Монархия без монарха, с регентом адмиралом без выхода к морю и поэтому без флота — таковым было начало пути независимой Венгрии. Именно это правительство Венгрии вынуждено было подписать с союзниками 4 июня 1920 г. Трианонский договор. Глава венгерской делегации на переговорах граф Альберт Аппоньи заявил, что условия его таковы, что страна должна спрашивать, «следует ли ей, чтобы не умереть, прибегнуть к самоубийству». Протесты остались без последствий. Транслейтания, старое Венгерское королевство, в котором собственно венгры представляли меньшинство, перестало существовать. Будапешт сохранил 28,6% территории Транслейтании или довоенного Венгерского королевства. 31,5% получила Румыния, 19,6% королевство сербов, хорватов и словенцев и 18,9% Чехословакия. 1,4% получили Австрия, Италия и Польша. Из 18 264 533 жителей Венгерского королевства осталось 7 481 954. Далеко не все потерянные подданные были этническими венграми, но из 9 млн таковых вне новых границ Венгрии оказалось 3,2 млн чел.

В 1920 г. Будапешту пришлось решать еще одну международную проблему. Часть находившихся в Венгрии русских военнопленных и 10 членов СНК ВСР попали в руки победителей и были отданы под суд. Их приговорили к смерти. 6 августа Чичерин известил главу правительства и МИД Венгрии графа Телеки (все переговоры с Будапештом велись по радио) о том, что Москва не останется безразличной к судьбе 10 членов правительства Советской Венгрии:

«Ввиду опасности, угрожающей им, а также опасностей, угрожающих многочисленным российским гражданам, пребывающим ныне в Венгрии, российское правительство распорядилось заключить в концентрационные лагери тысячу венгерских офицеров из числа находящихся еще в России. Десятеро из этих офицеров, а именно: майор Арпад Карольи, полковники Александр Цисар, Стефан Флора, поручики Колеман Янкович, Виктор Сабельи, Александр Балы, граф Валентин Сеченьи, Генеас, подпоручики Георгий Сполариц, Евгений Фербер объявлены непосредственно заложниками в отношении десяти бывших народных комиссаров, представших ныне пред подобием суда в Будапеште, и подвергнутся той же участи, какая постигнет народных комиссаров, если кровожадные замыслы венгерского правительства в отношении последних будут осуществлены. Российское правительство внимательно следит за будапештским процессом и не замедлит принять меры, которые окажутся необходимыми».

12 ноября 1920 г. советское правительство известило Будапешт о том, что не останется безразличным к политическому террору, развязанному хортистами:

«Венгерское правительство должно будет, кроме того, принять во внимание, что, кроме вышеупомянутых 10 заложников, в концентрационных лагерях Советской России содержится значительное число венгерских офицеров, на судьбу которых не могут не оказать влияния все меры, которые будут приняты против политических заложников венгерского правительства».

Это предупреждение возымело действие. 30 декабря 1920 г. Чичерин сообщил о готовности Москвы принять предложение Венгрии о начале переговоров об обмене осужденных комиссаров Венгерской советской республики и русских пленных на захваченных в РСФСР венгерских заложников. Переговоры начались в январе 1921 г. в Ревеле. 28 июля 1921 г. между РСФСР и Украиной — с одной стороны и Венгрией — с другой было подписано соглашение об обмене 400 венгерских коммунистов и бывших русских военнопленных на такое же количество венгерских офицеров, унтер-офицеров, рядовых и гражданских лиц, арестованных в РСФСР. Договор был подписан в Риге, обмен проводился через территорию третьего государства. Обмен произошел в конце 1921 — начале 1922 г.

В 1921 году бывший король Карл (Карольи) IV вернулся в Венгрию и попытался вернуть себе престол. Часть армии поддержала монарха, но Румыния, Чехословакия и королевство СХС заявили протест и даже начали угрожать открытием военных действий. 1 ноября 1921 г. был принят акт о лишении Габсбургов прав на венгерский престол, а сам претендент был выдворен из страны.

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